El que fuera uno de los habitantes más polémicos de la casa de Guadalix de la Sierra confirma que ha tenido un 'affaire' con la concursante de 'Gran Hermano Dúo' . "Yo tuve una historia con Jeimy Báez y ella estaba quedando con Yulen", asegura Adrián Creus, el cual conoció a la joven antes de entrar en el programa y convertirse en un rostro conocido de la televisión. Sin pelos en la lengua, el boxeador explica en el videopodcast cómo fue su relación con la ex de Carlo Costanzia.

Asimismo, Adrián Creus que conoce al exnovio de Anabel Pantoja desde hace 6 años, recuerda el momento en el que Yulen Pereira se enteró del doble juego de Jeimy Báez . ¿Cuál fue la reacción del esgrimista al descubrir este triángulo amoroso? Según comenta el exgran hermano, el que fuera concursante de 'Supervivientes' y la ex de Carlo Costanzia no eran novios, pero sí que tenían una relación formal en la que hacían planes de pareja, por lo que esta traición de la joven pudo ser un duro golpe para el deportista.

No solo eso, el invitado de esta semana a 'En todas las salsas' saca a la luz las mentiras que la ex de Carlo Costanzia le dijo al esgrimista para intentar ocultar el 'affaire' que habían tenido. "Estuvo mintiendo hasta el final y me pidió que mintiera por ella", señala Adrián Creus. Asimismo, el boxeador muestra su enfado con Jeimy Báez por generar la duda de su relación con ambos dentro de la casa de 'Gran Hermano'. ¡Dale al play y entérate de todo en el programa completo!