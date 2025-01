Violeta Crespo ha visitado 'En todas las salsas', donde se ha sincerado sobre el futuro de su relación con Edi, pero no ha podido evitar pronunciarse sobre uno de los temas del momento. En primicia, la que fuera concursante de ' Gran Hermano ' ha opinado sobre la crisis que atraviesan Nerea y Luis , desvelando si su amiga ha roto con su novio por Adrián Creus, su compañero de edición .

"No están en su mejor momento. Ayer estuve con Nerea", ha comenzado explicando la exconcursante de 'Gran Hermano', consciente de todos los rumores que están surgiendo entorno a la relación sentimental de su amiga. "Ella me ha dicho que no está en su mejor momento, pero que está muy enamorada", continúa explicando Violeta, en exclusiva en su visita a 'En todas las salsas', el videopodcast de mtmad presentado por Iban García.