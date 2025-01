Antonio Rossi y Hugo Fuertes sufren una dura pérdida

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y aun así nos sentimos inútiles de no haber podido ayudarte más . Pero estas mejor así, descansando. Quién nos iba a decir hace tres años cuando nos conocimos que ibas a ser mi bebé. Echaré de menos tus patitas en la cama a las 7 de la mañana para que te suba. Ese ratito era el mejor. Ahora solo me quedan tus fotos", ha confesado Hugo Fuertes.

"Salí con Leo en brazos y vuelvo sin él. No quiero ser pesado con el tema, pero ¡qué dolor! No me imaginaba esto", ha escrito el marido de Antonio Rossi junto a una imagen en la que se le ve completamente abatido y tras la cual luego no ha podido evitar romper a llorar.