La Rebe tiene dudas con el nombre que le pondrá a su futura hija

La Rebe ha explicado en muchas ocasiones que no le gustaría tener un segundo hijo porque ya está satisfecha con la familia que ha formado junto a su marido, José Navarro, el hijo que ambos tienen en común y su perrito, Cuquín; pero cuando sus seguidoras le preguntan si se imagina teniendo una niña , la integrante de ' Los Gipsy Kings ' siempre les confiesa que tiene claro cómo le llamaría... hasta ahora, que le han entrado las dudas .

"Me gustaría ponerle el nombre de mis abuelas, pero siempre, desde moza, me gusta Bianca", ha añadido la influencer, que tiene el corazón dividido porque también le gusta el nombre de Bianca, que es tan poco popular como Salud, ya que solo 3.835 mujeres en toda España se llaman así. No obstante, su edad media (16,9 años) refleja que es un nombre moderno y que si bien Salud está cayendo en desuso como Carmen, Bianca es un nombre que, durante los últimos años, los padres y las madres han elegido más para sus hijas.