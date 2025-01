La Rebe explica el motivo por el que no engorda sin hacer dieta

Es habitual ver a la influencer disfrutando con su familia de planes gastronómicos o en su casa haciendo sus platos estrella. "Como sin parar" , ha llegado a decir en más de una ocasión, indicando que ella no se priva de todo aquello que le gusta y tampoco es estricta a la hora de hacer ejercicio diario. Es por ello que su legión de seguidores se ha llegado a preguntar cómo no sube de peso nunca . Y la hija de Dani Jiménez y Marisol Vargas les ha dado ahora su explicación para ello muy concreta.

La hermana de Susi y Graciela Jiménez no ha tenido ningún reparo en decir cuál es su 'secreto' para no engordar y, lejos de pensar que no hace nada al respecto, la influencer sí que ha contado que hay una serie de sacrificios que está haciendo en su dieta y algunos alimentos que ha quitado en su día a día.

"Tenéis que saber que yo también me prohíbo muchas cosas . Que porque suba vídeos de hamburguesas no quiere decir que solo esté comiendo eso durante todos los días", ha sido lo primero que La Rebe ha querido aclarar para esos que le preguntan tanto por si su alimentación está basada en

"Yo subo lo que a mí me gusta enseñar", ha advertido acerca de esas comentadas publicaciones sobre hamburguesas o comida rápida de las que La Rebe se declara muy fan. Sin embargo, su realidad es otra muy diferente. "Yo me prohíbo muchas cosas. Me he quitado el pan desde hace un montón de tiempo, solo como el piquito. Y también de la Coca-Cola. Ahora tomo menos. Bueno, mejor dicho el azúcar, en general", ha revelado.