" Hoy estaba siendo un día maravilloso . Estaba en el estudio poniendo las voces a las canciones que me faltaban del espectáculo Amor a la mexicana. Pero, de repente, el teléfono ha sonado, me han dejado en shock y ha empezado a sonar y a sonar y a sonar el teléfono ", comienza diciendo la cantante.

"Entiendo el trabajo de mis compañeros de prensa, pero es una cosa muy seria y no me incumbe a mí. Lo único que voy a decir es que Anabel no es ni más ni menos que nadie. Los protocolos se activan para todo el mundo y que obviamente, ya fueron ante un juez y este no ha tomado medidas cautelares contra ninguno y su niña está con ellos en cara", añade.