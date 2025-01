La periodista experta en casas reales Pilar Eyre ha comentado en 'TardeAR' la última actualización del estado de salud de Carlos III. Al parecer y según ha podido saber de primera mano, el cáncer que padece el monarca desde febrero de 2024 no va por buen camino. "Las informaciones que tengo y los detalles que he recabado me indican que el estado de Carlos es bastante grave", apunta.