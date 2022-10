Ana María Aldón da un bombazo en directo: "Me encantaría volver a ser madre"

“Me encantaría volver a ser madre, pero sola. Quiero hacer lo que han hecho Toñi Moreno o Ana Rosa Quintana, porque estoy en un momento que o es ya o no es nunca”, decía la colaboradora en el plató de ‘Fiesta’.

“Yo voy a cumplir 45 y o es ya o…”, decía Ana María Aldón, que no dudaba hacerle a Makoke una divertida propuesta: “¿Y si lo criamos entre las dos y luego los llevas en barco?”, una jugosa oferta que la ex de Matamoros no dudaba en rechazar.