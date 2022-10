La llamada de Joaquín 'el prestamista' para aclarar por qué ha regresado a España sin su mujer

Saúl Ortiz llama en directo a Joaquín, que quiere aclarar algo: "Cogí un vuelo de Estambul a las nueve de la noche, he llegado a Barcelona a las doce de la noche y a esa hora no hay vuelo para ir a Palma. He tenido que hacer noche en Barcelona y coger el primer vuelo por la mañana. No tengo que dar ninguna explicación, me da igual lo que hablen. Yo el sufrimiento que tengo es que mi mujer se estaba muriendo. Ahora, está volviendo a la vida, gracias a Dios. He regresado para hacer trabajos, no tenemos ayuda de nadie".