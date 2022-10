María del Monte se casa con Inmaculada Casal: todos los detalles de su boda en Sevilla

Una fiesta a la que solo ha acudido un grupo reducido de personas, los amigos y familiares más cercanos. Sin embargo, en este día, también ha habido alguna que otra ausencia, como la de Antonio Tejado, que no habría sido invitado al enlace.

Toñi Moreno ha querido estar en directo con Luis Rollán, algo que le ha agradecido Emma García, aunque ha asegurado no poder contar mucho sobre la fiesta ni confirmar nada sobre si es o no una celebración: “No soy yo la que tiene que contarlo”.

“Me he emocionado mucho porque quiero mucho a Inma y a María. He llorado un poquito. Ha sido muy bonito, hay unas vistas maravillosas de Sevilla. Música flamenca, cubana. María no ha cantado”, ha dicho la periodista de esta fiesta "íntima" y del entorno más allegado.