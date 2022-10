Alejandra Rubio responde a la rajada de la nuera de Carmen Borrego: "Paola nos ha escrito a todas"

“La he visto una vez en mi vida y la conocí en su propia boda. No crucé ninguna palabra con ella, porque era su día y no pude hablar con ella. La siguiente vez que coincidimos fue en el cumpleaños de mi madre y tuvimos una relación cordial”, declaraba Rubio.

“Te puedo decir lo que hemos hablado mi madre y yo, nos hemos reído”, desvela la nieta de María Teresa Campos y es que afirma que son "cero rencorosas”. Y responde a las críticas de su prima: "Por vender no vendo a nadie, pero es que no me vendo ni a mi. Yo no me creo más que nadie, soy normal y siempre me he mostrado así. No tengo una cara con unas personas ni otra con otras”, concluye.