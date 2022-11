Alba Carrillo contra los trinkers: “Dejadme en paz y compradle a vuestro amo el cucharón que vende para remover vuestros calderos de bruja”

Después de que Alba se peleara con todas sus compañeras en 'Fiesta' por defender a Rocío Carrasco se encontró con el hate en redes al volver a casa

Carrillo no se mordió la lengua en Twitter, pero quería responder de viva voz a todos los trinkers

En este episodio de 'No me tires del carrillo' les pone un puntito en la boca a cada uno y deja un mensajito de propina a Feliciano López...

El fin de semana pasado en el programa ‘Fiesta’, el programa presentado por Emma García, el ambiente se tornó un poquito más agrio que festivo. La enganchada principal tuvo lugar entre Marisa Martín Blázquez y Alba Carrillo, y el tema el fin de ‘En el nombre de Rocío’ y la forma en la que Carrasco ha retratado a Raquel Mosquera en el documental. Como todos sabemos, Alba es muy amiga de Rocío y siempre se ha posicionado públicamente de su lado.

Marisa trató de sacar la cara a Mosquera diciendo que: "Rocío (Carrasco) dijo hace muy poco en el documental que no quería que se recordase a su padre por reportajes puercos al lado de Raquel Mosquera. Primero, no se recuerda a Pedro por eso. Se le recuerda como un gran campeón del mundo, como un gran persona y como un excelente profesional", pero Carrillo la cortó: "No, no vale. ¡Es que no vale! Por eso defiendes a Raquel, porque has ganado dinero a su costa".

La aparición en escena de Bruno, amigo del difunto Pedro Carrasco y Mosquera, que quiso defender a su amiga en el programa, no hizo más que caldear más el ambiente. El tema de si Pedro Carrasco tenía un problema o no con la bebida (y si Mosquera propiciaba este hábito), algo que insinúa Rocío en el documental y que Bruno contradice, fue el nuevo foto del debate.

Carrillo cuestiona tanto su testimonio como sus intenciones. La crispación aumentó también con otras compañeras, como Paloma Barrientos :”No hay un pensamiento único. Hay satélites que opinan sin haber estado ahí y sin haberlo vivido. Rocío Carrasco puede contar su verdad pero no se puede decir cosas que no eran así”, opinaba la tertuliana. Alba, por su parte, mostraba su cabreo y se quejaba de que nadie le dejaba hablar: “Tú como periodista has vivido una relación de puertas para afuera, pero no sabías lo que había ahí. Tendrá más derecho a hablar su hija y puede decir que esa persona no era buena para los hábitos de su padre y punto”.