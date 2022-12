Emma García, entre lágrimas en su reencuentro con Adrián Martín: “Lloro de emoción y cariño”

La presentadora de ‘Fiesta’ llevaba mucho tiempo sin ver a Adrián Martín, así que su reencuentro ha sido de lo más emotivo. Al verle, no ha podido evitar las lagrimas y ha protagonizado un momento de lo más tierno con el artista.

“Es que me recuerdas a una persona que se fue hace unos meses. Escuché las canciones en ese momento, te escucho y lloro de emoción, de cariño. Me traes muy buenas sensaciones pero no puedo evitarlo”, decía Emma García.