Los agresivos audios de Carlos el 'Yoyas' contra Fayna y su familia: "La cogí del cuello porque se lo merecía"

Carlos Navarro , más conocido como el 'Yoyas' , se encuentra en busca y captura después de que no se presentase en prisión el día en el que estaba previsto su ingreso. Se le acusa de siete delitos , la mayoría cometidos contra su ex y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt ,que denunció en más de una ocasión haber sufrido violencia de género .

"Si yo cogía a tu hija un par de veces por el cuello porque se lo ha merecido la asquerosa . Y poco la he cogido. Que es mala como tú y mentirosa. Sois de una calaña mala", espetó el 'Yoyas' dirigiéndose al padre de Fayna.

Un periodista de el periódico ‘El Mundo’ entrevistaba hace unos días a Carlos Navarro ‘El Yoyas’, que se encuentra en paradero desconocido y huyendo de la Justicia. Las declaraciones que dio el ex gran hermano han tenido consecuencias y Fayna Bethencourt hablar.

La que fuera concursante de la segunda edición de ‘Gran Hermano’ ha enviado unos audios a nuestro programa. Unas notas de voz que no hemos podido poner en directo y que hemos tenido que transcribir para proteger a la protagonista.

En esa carta, Fayna Bethencourt se muestra muy enfadada e indignada de que haya sigo un periodista el que haya encontrado al prófugo y no la Policía. A continuación, redactamos el contenido de ese mensaje que ha enviado al programa.

Ahora no me siento capaz de sentarme en ningún sitio ni de expresarme de viva voz porque creo que es un tema que requiere toda la tranquilidad del mundo para poder hablar de ello como conviene. Ahora mismo estoy enfadada, indignada y agobiada.

Es una vergüenza lo que está pasando, pero me siento arropada incluso por el resto de medios de comunicación. Parece que la ética de algunos se ve que está en vías de extinción. Digo de algunos porque muchos medios se han puesto en contacto conmigo y me he sentido completamente arropada.