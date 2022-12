"Yo le decía a la de maquillaje ‘mira lo que me he hecho, por favor tápamelo', ella ya sabia que tenía esto. Cuando estás muy mal no lo puedes esconder", añade. En primer lugar, se lo diagnosticaron a una de ella y, cuando comenzaba a salir del pozo gracias a la terapia, cayó la otra. “Yo no podía ni soportar el daño que provocaba”. “Quería soledad, te aíslas. Me iba a pasear por Madrid y tenía pensamientos suicidas, en plan '¿a quien le escribiría una carta?' Y luego pensaba que cómo iba a hacerle eso a mis padres", es parte de su tremenda confesión.