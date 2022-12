Dani Martín aclara que no se retira de los escenarios: "El que sea inteligente entiende lo que he dicho"

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad , con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta (...) A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada , sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más (...) No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy , sólo voy a mejorar como persona (...) Nos vemos en unos años , sed felices".

Era tal la repercusión que tenían las palabras del artista, que horas más tarde se veía obligado a aclarar mediante un vídeo que su intención no es ni mucho menos la de dejar la música:

"Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir, ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona (...) Necesitaba descansar, lo que necesitan todos cuando acabamos una gira, o se ha acabado una etapa, hay que disfrutar, hay que vivir para empezar otra nueva".