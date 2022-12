Ortega Cano reacciona muy mal a la regresión de Ana María Aldón: "Lo que dice no es verdad"

"Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito , que Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo, y que el aparthotel en el que estabas con tus hijos era muy digno , también que su cuñado era el que se encargaba de sus negocios, no tú".

Como era de esperar, Ana María no se ha tomado nada bien las palabras de su marido y de la familia de este a través de Beatriz Cortázar y ha explotado como hacía mucho que no veíamos. La diseñadora ha explotado al explicar lo que ella vivió mientras su por entonces pareja estaba en prisión:

"Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque yo a lo que me refería es que a que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre, ya me estoy cansando mucho a no tener derecho a nada, a no tener derecho a hablar de mi propia vida, igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado".