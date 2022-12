Ana María Aldón se ha sometido una regresión con el hipnotizador Jorge Astyaro . La colaboradora ha experimentado una hipnosis muy especial cuya sesión ha durado hora y media: "Para mí, ha sido como si fuesen cinco minutos". La exmujer de Ortega Cano regresa a los momentos más dramáticos de su vida y los revive : "Lo he vivido con la misma intensidad y el mismo dolor físico , es lo que más me ha impactado. Recuerdo el dolor , la sangre , como latigazos...", le confiesa ella a Emma García antes de ver los sobrecogedores vídeos de esta experiencia.

Tras revivir este momento, Ana María logra perdonar a su padre por lo que hizo, pero le pide que deje de torturar a su familia porque "no nos merecemos lo que vivimos". Aldón ve las imágenes y no recuerda haber experimentado este momento con el hipnotizador. Este le cuenta cómo ha ido viajando con ella y cómo ella pedía, en sus recuerdos, querer hablar con la policía .

Tenía 17 años cuando Ana María dio a luz a su hija Gema. Recuerda, a través de la hipnosis, que se encontraba sola en el hospital y que su familia no fue a verla esa primera noche: "La niña no venía y me dijo la doctora que no sabía si la niña iba a sobrevivir", revela. Habla del padre de Gema y del sufrimiento que le quiso evitar al alejar a la criatura de ese hombre. De esto, poco ha hablado Ana María durante estos años y se abre para explicar cómo se sintió: "Mi madre no fue a verme al hospital cuando di a luz por miedo a mi padre".