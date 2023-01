Lluvia de críticas a Rosa López, Ainhoa Cantalapiedra, Vicente Seguí y Mario Álvarez por la actuación que protagonizaron el viernes en ‘Mediafest Night Fever’ . Estos cuatro ganadores de OT hicieron un homenaje a los fans del programa cantando ‘Europe`s living a celebration’, pero el resultado no fue el esperado.

… con tan solo 2 rápidas pruebas de sonido y el lío de audio al ser un programa en directo con tantas actuaciones, micros, in ears… baila, canta algo que no sabes… Hartos de tener que justificarnos y excusar un desafine, un mínimo error”, son algunas de sus reflexiones al respecto.

“Llevaba años deseando este momento. Lo hice por los fans de OT por los fans de Eurovisión, es lo mínimo que siempre se han merecido y nunca les pudimos dar. Así que estando mala de constipado arriesgué, ¡y qué si no di algunas notas perfecta al final! Es una responsabilidad que cae sobre muchos, pero solo pagamos los que estamos frente a la cámara. Pero tenemos que vivir con ello”.

“Qué fácil es burlarse y quejarse ocultxs tras las redes o tras un medio de comunicación, tras 1 voz en off manipulada o tras una firma falsa. NOSOTRXS LOS ARTISTAS SOMOS LOS AUTÉNTICOS VALIENTES que salimos al ruedo a pesar de todo y por todos ustedes. Lxs perrxs van a ladrar hagamos lo que hagamos, esperando alimentarse de cualquier fallo por nuestra parte. Queridxs haters, queráis o no, HABLÁIS DE NOSOTRXS (seres humanos). Querías o no NOSOTROS SI ESTAMOS TRABÁJANDO DE LA MÚSICA Y EN TELE, de lo que nos gusta”, termina su comunicado.