Cuenta Amor Romeira que ella supo de esta ruptura por el entorno de la nueva novia del futbolista y ha podido saber, también exclusiva, la demoledora frase que Jota le dijo a su mujer en el momento en el que le anunció que no quería continuar su vida junto a ella.

“Nos vamos a separar y no me preguntes los motivos”, fueron las palabras de Peleteiro que dejaron en shock a la exmodelo. Esto supone nueva información tras la exclusiva que ella misma ha dado a la revista ¡HOLA!, donde revela cómo se ha sentido ante este revés. Además, nuestra colaboradora también informa que la intención de Jessica Bueno no es marcharse de Bilbao y regresar a Andalucía, pues ha montado una empresa de eventos y protocolo junto a una amiga.