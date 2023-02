Luis Font carga contra su hermano Xavier por echarle de 'Locomía': "He estado 27 años con depresión"

Luis culpa a su hermano Xavier de la mala racha que ha pasado: "Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas y ahí empecé a consumir cocaína".

Luis Font ha contado, muy afectado, que llegó a "hacerse rayas de medio gramo" para poder calmarse: "Yo soy un tío muy activo y a mí la cocaína me calmaba, lo he pasado muy mal, he estado 27 años en un pozo de depresión".