Carmen Lomana desenmascara a Ágatha Ruiz de la Prada: "Me dijo que estaba con Luismi para hacer portadas"

Carmen afirma no querer hablar de Ágatha porque ‘’todo lo que habla, le da oxígeno a ella’’, pero no puede contenerse y se lanza a explicar algo que la diseñadora le contó en confidencialidad sobre su relación con Luismi ‘El chatarrero’’.

La primera vez que Lomana le preguntó a Ágatha sobre esa relación fue en una fiesta. Según cuenta Carmen, ella se acercó a la diseñadora y le dijo. ‘’ ¿Cómo es posible que salgas con este?, es que no me lo creo. Dime que no es verdad’’.