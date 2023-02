María Edite reacciona a la felicitación de Julio Iglesias al Cordobés: "Es una provocación más"

‘’Para mí está hecho adrede, es como que él sabe que nosotros lo estamos viendo. Me alegro mucho por ‘El Cordobés’, pero, es una puñalada por la espalda que me perfora el corazón y el alma’ ’, ha explicado María mostrando su enfado.

Ha querido dejar claro que el dolor que siente no es por ella, si no por su hijo: ‘’Este dolor, yo estoy acostumbrada a él porque todo el mundo me ha hecho daño y él sigue haciendo daño. Pero, a mi hijo, su hijo, eso me duele más que nada en el mundo’’.