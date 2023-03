Luisa, amante de Ginés durante 10 años, en exclusiva en 'Fiesta': "Me juró que dejaría a su mujer"

'Fiesta' localiza a Luisa, la amante de Ginés: "Estoy muy mal con todo lo que está pasando, me ha subido la tensión"

Luisa y Ginés mantuvieron una relación oculta durante diez años: "No lo sabía ni mi hijo"

El entorno más cercano de Ginés asegura que el influencer "le da a todo"

‘Fiesta’ ha logrado hablar con Luisa, la presunta amante de Ginés Corregüela y una de las integrantes del cuarteto amoroso del rey del bocadillo. Nuestra compañera Paula Pérez se ha trasladado hasta la localidad jienense en la que el influencer hace vida y ha logrado hablar, en exclusiva, con la cuarta en discordia.

Luisa le ha confesado a nuestra compañera Paula que se siente totalmente sobrepasada por los acontecimientos y que incluso está afectando a su salud:

“Ahora mismo estoy con la tensión por las nubes, estoy mala por todo lo que está pasando (…) Yo he estado diez años con él porque le quería, como si fuera mi pareja, y él también me decía que me quería y tengo pruebas, lo mantuvimos en secreto, no lo sabía ni mi hijo”.

Luisa defiende que su idilio con Ginés duró diez años y que el superviviente llegó a jurarle en muchas ocasiones que iba a dejar a su mujer para estar con ella, algo que nunca llegó a suceder:

“Me dijo muchas veces que iba a dejar a su mujer y que iba a estar solo conmigo, por eso estoy tan mal con todo esto (…) La última vez que nos vimos fue en enero y ya no volvimos a saber nada uno del otro, dejamos de vernos porque ya no había sentimientos, pero ahora me doy cuenta de que me estaba traicionando, tenía esto preparado con Yaiza, pero yo no me creo para nada que estén juntos”.

Según Luisa, la última vez que ella y Ginés se vieron fue el pasado mes de enero, ocasión en la que terminaron su relación por completo cuando se dieron ambos cuenta de que no sentían lo mismo el uno por el otro. Ahora, Luisa cree que todo se trataba de una estrategia del influencer:

“Cuando Ginés regrese del programa yo no quiero saber nada de él, me ha traicionado, ahora atando cabos me doy cuenta de que me ha engañado, creo que todo ha sido una estrategia de él y de Yaiza para llegar más lejos en el programa”.

Ginés “le da a todo”, según los vecinos de su pueblo

Pero Luisa no es la única que ha hablado para ‘Fiesta’. Nuestra compañera ha hablado con los vecinos y amigos del rey de los bocadillos y lo cierto es que algunas de sus declaraciones son cuanto menos sorprendentes.