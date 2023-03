Laura, hija de Ginés, entra por teléfono y se enfrenta a la novia de su padre: "Ridícula"

Yaiza no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer que con Ginés tiene una vida sexual plenamente satisfactoria: "Con él he hecho cosas que nunca había probado, es una maravilla, me tiene loca". La canaria ha contado con todo lujo de detalles cómo empezó su relación con el superviviente y sus palabras no han sentado nada bien a una de las hijas del jienense.