Fayna Bethencourt se derrumba en directo: "Si no hablo por mí, nadie lo va a hacer más alto que yo''

El programa se ha puesto en contacto con Fayna y ella, sin dudarlo ni un segundo, ha querido mandarle un mensaje directamente a 'El Yoyas': ‘’Ese relato es autobiográfico y lo que escribí ayer fue para recordarle porque él sabe perfectamente lo que me hizo aquel día. Claro que lo recuerdas, cuando pongo ‘recuerdas lo que pasó’, no pongo un punto de interrogación porque sé que lo recuerdas perfectamente y no tan solo me agrediste aquel día, si no que quisiste volver a agredirme esta vez por segunda vez intentando hacerme pasar por mentirosa cuando sabes perfectamente lo que me hiciste’’.