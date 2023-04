Carlos Navarro 'El Yoyas' se querella contra Fayna Bethencourt por "falso testimonio"

Según asegura el entorno más cercano de Carlos Navarro 'El Yoyas' , el condenado por maltrato se encuentra "totalmente destrozado" por la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite su recurso de revisión, algo que ratifica la condena de cinco años y ocho meses por maltrato continuado a Fayna Bethencourt , su pareja durante años y madre de sus hijos.

Según estas personas, 'El Yoyas' no tiene pensado presentarse ante la justicia y pretende seguir fugado mientras siga recibiendo la ayuda de las personas que le están encubriendo. Ahora 'Fiesta' descubre cuál es el siguiente paso de Carlos Navarro en boca de su abogado, Esteban Gómez Roviera :

"Carlos no solo no se plantea entregarse si no que además lo que piensa hacer es querellarse contra Fayna Bethencourt por "falso testimonio" (...) Carlos y su abogado pretenden seguir adelante con la batalla judicial y su meta es llegar hasta el Tribunal Constitucional".