Makoke reacciona a las duras palabras de María Patiño: ''No os tengo miedo''

"Makoke, deja que tu expareja sea feliz porque si no, algún día voy a contar lo que sé", decía María, reiterando la palabra felicidad y es que el bienestar de su compañero está "por encima de mi profesión". Por ello, no dudará en hacer lo que tenga que hacer: "Como toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así", son las palabras que María Patiño le dedicó a Makoke.

Durante la tarde de este sábado, ‘Fiesta’ le ha puesto las imágenes a Makoke y la colaboradora no ha dudado ni un momento en contestar a María: ‘’Yo no entiendo nada, parece que he sido yo la que he contado algo del día de la boda. Yo le contesto a María que estoy super tranquila, que estoy a pecho descubierto, que cuente lo que quiera, que no tengo nada que esconder y que es que no entiendo absolutamente nada y lo que menos entiendo es la empatía que tienes como mujer’’.