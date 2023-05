La psicóloga Lara Ferreiro traza un perfil de Ginés: "Es maquiavélico, un mentiroso compulsivo"

" No es un hombre creíble y lo vamos a desmontar ". Con estas palabras comenzaba la psicóloga Laura Ferreiro el análisis de personalidad de Ginés Corregüela, uno de los personajes del momento.

"Con esta imagen se me ponen los pelos de punta, sus padres estaban rotos y él lo que hacía era mirar a un lado y al otro buscando la aprobación del público, su postura indica que no siente culpa y que está encantado de conocerse, no quiere a sus hijas ni a sus padres, solo se quiere a sí mismo".