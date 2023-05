Belén Ro, en 'guerra' con las Campos: ''Yo sí que respeto a María Teresa''

Belén Ro ha dado un paso al frente y ha expresado su deseo de no hablar sobre la última polémica de la familia Campos: ‘’Yo a María Teresa Campos la quiero muchísimo, la echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero yo en el tema que tienen las hijas entre ellas, es un tema del que no voy a opinar absolutamente nada porque no puedo. Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo’’.