Edyn Carvajal acusa a Gema Aldón de incumplir su contrato.

Gema Aldón acusa a Edyn Carvajal de que quiso tenderle una trampa.

La hija de Ana María Aldón acusa al cantante de mentir para relanzar su música.

La aparición de Gema Aldón en un videoclip de una canción de Edyn Carvajal no ha traído más que polémica. Ana María Aldón sacó la cara por su hija en 'Fiesta', a quien se le acusaba de haber exigido varios caprichos fuera de contrato. Ahora, la madre de Gema y el cantante se ven las caras en el plató de ‘Fiesta’.

Según Edyn Carvajal, Gema incumplió el contrato verbal y escrito y califica su profesionalidad como “de una manera poco correcta, con exigencias, caprichosa y cambios de vuelos porque no se adaptaba a los horarios”. Ana María escucha con atención para después plantarle cara a este artista: “Ahora voy a ser yo culpable de que tu música no funcione”, espeta la colaboradora.

La llamada de Gema Aldón a ‘Fiesta’

Gema decide intervenir en directo para enfrentarse a Edyn: “Estoy alucinando, no sé cómo no puedes tener tantísima vergüenza, con lo bien que acabamos y lo profesional que fuimos todos. Estás diciendo muchísimas mentiras”. La hija de Ana María acusa a Edyn de querer seducirla y, como la cosa no salió adelante, ahora hace esto.

Edyn niega que quisiera coquetear con ella, a pesar de que Gema describe cómo era la habitación que le cogió: con champán y luces rojas. Además, Gema acusa al cantante de haber llamado a unos paparazzis para que les hicieran fotos juntos. Esto asustó a la joven, que le dijo a su representante que no quería salir a cenar más con él. "De las dos veces que fuimos a cenar, una de ellas llamaste a un periodista para que nos hicieran fotos mientras tú me abrazabas porque tenía frío. Me sentí hasta mal".