Yaiza sufre una bajada de tensión en directo y es atendida por el médico: "No está siendo fácil"

Emma García ha querido saber cuánto tiempo lleva Yaiza con ‘ese escudo’ con el que se protege. La novia de Ginés no ha podido evitar romperse y ha contestado a la presentadora: ‘’Muchos años ya, mucho tiempo. Adopté ese personaje porque era más fácil para mí inflar un globo antes de salir de mi casa y depende de como fuera el día o era de aire normal o era de helio, me tenía que aguantar más o menos, pero explotaba en mi casa, en mi soledad, en mi intimidad. A mi nadie me ha visto llorar en la calle o no me ha visto esa parte más sensible de mí, más que mi entorno’’.