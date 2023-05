José Manuel Parada confiesa en quién pensó cuando estuvo a punto de morir: "Me despedí de Chelo"

‘’Ya pasó, estoy estupendo ahora lo puedo decir, antes me lo callaba un poco (…) Pero sí que es verdad, no he exagerado nada cuando antes de ir al hospital me despedía de la vida porque no sabía lo que podía pasar. Lo vais a entender porque habrá más gente a la que le pase lo mismo que a mí y es que me descubrieron que tenia una intolerancia a la anestesia y entonces cada vez que tengo que ir a un quirófano me lo tengo que pensar y mucho porque no sabes lo que puede ocurrir’’, explica José Manuel detalladamente.