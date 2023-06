Algunos invitados a la boda de Kiko y Marta, señalados por el Hotel Ritz: "Les llamaron la atención por su comportamiento"

Marta López no ha tardado en reaccionar a los rumores. La ya mujer de Kiko Matamoros se ha puesto en contacto con Aurelio Manzano para negar las informaciones de Amor Romeira: "Lo siento pero no tiene ni idea, no es verdad que los invitados a nuestra boda se comportasen mal, salió todo perfecto ".

Marta también se ha pronunciado sobre los comentarios que aseguran que pasó la mitad de su boda enfadada por la filtración de las fotografías de su segundo vestido de novia: "No es verdad que yo me enfadase, son cosas que pasan, no solo no me cabreé con el fotógrafo que tuvo un descuido, si no que al día siguiente le llamé preocupada porque me había enterado de que se había ido de la boda llorando".