Chabeli Navarro quiso ser tentadora de 'La isla de las tentaciones': el vídeo de su casting

Chabeli Navarro quería participar en ‘La isla de las tentaciones’, pero no quería ser una de las parejas que ponen a prueba su amor, hizo el casting para ser tentadora. Así nos lo contaba Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ y nos mostraba su vídeo.

Chabeli decía tener un “rollo sexy elegante” y definía a su hombre ideal: “Un tipo alto, moreno, con sonrisa bonita, que le guste el deporte, que sea casero…” Además, advertía que cuando quiere estar con alguien, no lo duda: “Conquisto seduciendo con la mirada, siempre he conseguido al hombre que he querido”.