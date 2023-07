Bertín Osborne firmó un documento con Chabeli Navarro donde reconoce que "se haría la prueba de paternidad al nacer el bebé"

Paloma Barrientos explica en el plató de 'El programa de Ana Rosa' todos los detalles sobre el documento que estaría firmado por Bertín Osborne y que no favorecerían al cantante en el pleito contra Chabeli Navarro.

Chabeli Navarro fue preguntada por los periodistas sobre este tema y, bastante sorprendida y nerviosa, no pudo evitar contestar a Bertín Osborne: " Si un embarazo es una tontería, madre mía...". Unas declaraciones que hizo mostrándose algo preocupada con este tema.

Paloma Barrientos, aprovechando los comentarios de sus compañeros, aporta a toda la audiencia su información: "Yo la versión que tengo, los abogados con el comunicado que hemos visto, pero la información que tengo es que claro que existe un documento, pero no favorece a Bertín Osborne".

"Ese documento no lo he leído, sí me han comunicado los puntos principales, hay un reconocimiento de que Bertín cuando nazca ese bebé se hará las pruebas de paternidad", añade Barriento ante este tema. Tras esto, comenta: "Si hay una serie de personas que ya han comunicado a Bertín o su entorno que en ese tiempo había otra relación, pues está clarísimo... tú firmas que quieres una prueba de paternidad, ya está, nadie obliga a nadie a nadie".