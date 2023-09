María Verdoy rompe a llorar al conocer la muerte de Massimo Stecchini, marido de Marisol: "Éramos amigos"

Massimo Stecchini , el gran amor de la actriz Pepa Flores más conocida como Marisol , ha muerto este domingo en Málaga a los 63 años de edad a causa de un infarto . El empresario era conocido no solo por su relación con la malagueña, si por ser la cara pública de la que fue la primera pizzería de Málaga, Trastevere , precisamente el lugar en el que la pareja se conoció en 1988 .

"A mí me gustaría decir que tuve la suerte de conocerle, pude grabar con él una entrevista, fue una persona increíblemente amable conmigo, desde aquel día entablamos una amistad y me enorgullece decirlo. Hace una semana estuve hablando con él y me recalcaba a través de un audio lo bien que estaba. Quiero recalcar que era un hombre formidable que sentía verdadera devoción por Pepa, por su Pepita", explicaba la presentadora intentando reprimir las lágrimas.