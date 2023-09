“Ha sido una ceremonia muy emotiva, muy bonita. Ha salido muchísima gente de la familia a leer”, comienza a contarnos Kike Calleja, pero Marta también ha leído… ¡Y no estaba preparado! “A mí me ha puteado, como siempre. Todos lo tenían estudiado y me dice ‘Marta, sal’, y digo 'no me hagas esto', no tenía nada preparado”.