María Jesús Ruiz cuenta entre lágrimas que su madre no acepta a Curro, su marido: "No vino a mi boda"

Ana María Aldón lo anunciaba el pasado fin de semana: iba a suceder un bombazo del que se iba a estar hablando durante semanas y, aunque no daba tiempo a que lo viésemos en directo, la diseñadora no se equivocaba: María Jesús Ruiz se casaba en directo, en pleno desfile, con su novio Curro.

"Este es un tema que me duele mucho, mi madre y mis hermanos no vinieron a mi boda, no aceptan a Curro por cómo empezó nuestra historia, todo eso de que él estaba casado cuando empezamos y me lo ocultó".