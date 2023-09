María Patiño, una de las grandes ausentes en la boda de Kiko Hernández

La excusa de María Patiño no convence ni a Kiko Hernández ni a su entorno

La boda de Kiko Hernández y Fran Antón: los looks de los invitados, foto a foto

La boda de Kiko Hernández con Fran Antón está trayendo mucha cola. En 'Socialité' se hablaron de las notables ausencias que hubo en este enlace. Entre las personas que no fueron se encuentran María Patiño, Belén Esteban o Gema López y parece que Patiño ha sido quien ha enfadado a Kiko y a su entorno. ¿El motivo? La excusa que puso.

Belén Esteban se encuentra en Estados Unidos y Las Campos no se encuentran en un buen momento personal tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, luego estas ausencias son justificables y entendibles. Pero parece que los motivos que dio Patiño no han convencido. Ella alegó no saber si tenía que presentar 'Socialité' este fin de semana.

De hecho, sus palabras textuales, las cuales pudimos escuchar en el programa de 'Socialité' de este sábado, fueron las siguientes: "Yo no voy a estar porque no sabía si podía estar y, ante una falta de organización... Se lo conté y me dijo que me iba a echar de menos". ¿Han entendido realmente sus motivos?

El entorno de Kiko Hernández, molesto con María Patiño

"Según me cuentan, el entorno más cercano de Kiko Hernández estaba muy molesto, cabreado con una compañera suya, con María Patiño. Puso como excusa que no acudía a la boda porque tenía que trabajar y justamente esa semana presentaba 'Socialité' Nuria Marín", revela Amor Romeira. "Si tú ya sabes que un fin de semana te toca y otro no, tú ya sabes si ese día estás libre. La excusa es que presentabas 'Socialité", añade la colaboradora.

Tensión entre colaboradores de 'Sálvame'

No sería este él único momento tenso en la boda de Kiko y Fran, pues hemos podido saber que algunos excolaboradores de 'Sálvame' no querían compartir mesa y pasaron de ocupar una gran mesa conjunta a dividirse en dos.

El menú de la boda de Kiko Hernández