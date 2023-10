Quien sí que ha contado algún detalle más ha sido Aurelio Manzano, que sabe cómo es el vestido y no se ha cortado a la hora de describirlo: “Lleva mangas, la espalda es al aire, no tiene volumen, no tiene lentejuelas, no tiene bordados, es clásico y es tapadito por la parte de delante”, decía el periodista.