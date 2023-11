Exclusiva| Bigote Arrocet desvela cuál es su negocio actual: "Me dedico a la energía eólica"

Edmundo Arrocet, conocido por ser humorista, ahora ha sorprendido hablando del nuevo negocio al que se dedica, algo que ha contado directamente el ex de María Teresa Campos a 'Fiesta'.

Nuestro programa se ha puesto en contacto con Edmundo, que nos ha contado a qué se dedica y aprovecha para lanzar algún que otro dardo: "Estamos en Perú, estamos en Chile y ahora estamos intentando en Brasil. Siempre haciendo cosas de energía eólica, las veces que yo me he ido, que decían que yo me iba, era por esta empresa en Chile".