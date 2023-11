Amor Romeira, tras la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna: "Él estuvo muy cariñoso con otra chica en un viaje a Bolonia"

"Se dicen muchas cosas, a mí me llegó mucha información, que la relación ya se había medio roto en agosto, se dieron otra oportunidad para seguir intentando retomar esta relación y que funcionara, pero en ese proceso de intentarlo, la información que me llegó a mí es que en un viaje a Bolonia Álvaro de Luna estuvo muy cariñoso con otra chica y esta información me consta que Laura Escanes también la tiene", ha entonado Amor Romeira.

Y cuenta un detalle en el que la pareja vivió un tenso momento: "En la 'fashion week' de Madrid ellos van con gafas, la prensa les pide que se quiten las gafas, ella acepta y él de una manera chula dice que no. En este momento hubo una discusión entre los dos porque ella creyó que no se puede tratar así a la gente que está haciendo su trabajo, pues no le apetecía. Ya empezaron a ocurrir más veces actitutedes de prepotencia que a Laura no le gustaban".