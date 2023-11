El momento en el que la relación de Isabel Pantoja y su hijo se rompió definitivamente: "Todo acabó fatal"

Iván Reboso ha contado el motivo de estas últimas voluntades de la cantante respecto a su funeral: "Isabel Pantoja está cansada, lo que quiere hacer de aquí hasta que ella ya no esté en este mundo es que sus hijos no vuelvan a comercializar con ella y el día en el que ella ya no esté que ellos ya no tengan ni una oportunidad de vender el funeral, el entierro ni cómo se sienten. Si ella ahora está sola se va a ir sola, está cansada de que su imagen esté por encima siempre de la de sus hijos, así lo ha tomado como determinación y así es como lo va a hacer".