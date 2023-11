“Vieron que me faltaba oxígeno y me durmieron veintitrés días”, cuenta Jordi Sánchez, que desvela las alucinaciones que sufrió ("creía que mi hijo había muerto") y los problemas que acarrearon tras estar esta veintena de días en coma: “Te despiertas como si tuvieras treinta y cinco años más”.

“No podía andar, no podía comer, cogía la tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa… qué frágil es el cuerpo humano, estás haciendo una serie y, al día siguiente, no puedes ni andar”, añade el actor, que sentencia su relato con un desgarrador “todos nos podemos morir de un día para otro”.