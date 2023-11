Makoke rompe a llorar tras recibir un inesperado paquete en pleno directo de 'Fiesta'

Sorprendida y nerviosa, la colaboradora ha atinado a decir unas palabras : ‘’No me lo creo, se me va a salir el corazón por la boca’’. Todos los colaboradores han comenzado a especular sobre el paquete e incluso Alejandra Rubio se ha dirigido a su compañera: ‘’A ver si te van a pedir matrimonio’’.

‘’Nunca he sentido lo que he sentido, estoy súper feliz. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. No me esperaba esto, estoy descolocadísima, no me cabe más amor dentro’’, son las palabras que Makoke, entre lágrimas, le dedicaba al que para ella es ‘’el amor de su vida’’.