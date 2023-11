¿Isabel Pantoja, traicionada por Antonio Abad? El peluquero entra en directo para dar su versión

"Estaba conduciendo y una amiga me ha llamado por teléfono para contarme que este señor estaba dando mi nombre en televisión, me gustaría que mostrase las pruebas que tiene de lo que ha dicho", pedía Abad en directo.

"Voy a echar un cable a mi compañero Aurelio porque es totalmente cierto lo que ha dicho, me sorprende que entres porque me consta que tú le has dado información confidencial sobre Isabel Pantoja a una colaboradora de televisión, esta colaboradora y algunos representantes sostienen que eres tú y no Alberto Dugarte, a quién se acusó en un primer momento, quien filtró los problemas de Agustín Pantoja con el equipo de su hermana en la gira americana".