Emma García recoge emocionada la 'Antena de oro': "Mi padre esta semana hubiera cumplido años"

Un equipo de 'Fiesta' se trasladaba hasta Aranjuez para no perder detalle de la gran noche de Emma . La guipuzcoana conectaba en directo con su programa instantes antes de recoger el premio y le contaba a nuestra compañera Laura que el impresionante look que lucía era un diseño escogido por la estilista Pepa Carmona : "Es una falda con un corpiño y una blazer que mi querida Pepa Carmona, estilista, ella lo eligió y fue lo único que me probé, porque siempre tiene muy buen gusto y me conoce muy bien ".

"Estoy muy contenta, muy feliz de estar además acompañada de nuestra querida Eva Espejo (directora de 'Fiesta') y mañana lo celebraremos con todo ese equipazo (...) Estas cosas no las suelo preparar, no he pensado en nadie concreto a quien dedicárselo, pero cuando me enteré de que había sido premiada quien me vino a la cabeza fue mi padre, yo siempre compartía con él absolutamente todos los momentos de mi vida y esta semana él hubiera cumplido años, sé que está aquí porque le siento más cerca que nunca".