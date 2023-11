Jenny Llada, amiga de Bárbara Rey, confirma las palabras de Ángel Cristo: "Tenía responsabilidades que no correspondían a un niño"

Ángel relata con la voz entrecortada que su madre le traspasaba a él prácticamente todas las responsabilidades de la casa familiar, obligándole incluso a hacerle largos masajes a diario: "A ella siempre le dolía la espalda y yo tenía que quedarme hasta las tantas haciéndole masajes , a veces durante horas y horas, he llegado a ver Rambo 1, Rambo 2 y Rambo 3 mientras le hacía un masaje".

Jenny Llada , íntima amiga de Bárbara Rey, ha corroborado las palabras de Ángel explicando que, en su opinión Ángel tenía responsabilidades que no correspondían a un niño:

"En muchas cosas Ángel ha dicho la verdad, ese niño tenía responsabilidades con diez años que no eran normales , se encargaba de la comida, del chófer, de la piscina... Yo se lo llegué a decir a ella, pero Bárbara es así". Jenni Llada también ha confirmado en 'Fiesta' que el maltrato de Ángel Cristo padre hacia Bárbara era real:

"Él aparecía donde nosotras estábamos con palos para agredirla, no quería quedarse a los niños para que Bárbara no tuviera la oportunidad de quedarse sola en casa y hacer cosas malas, como él decía, a mí ese señor me ha insultado muchísimas veces".