Emma García muestra orgullosa su 'Antena de oro': así fue la ceremonia de entrega y su lapsus con el galardón

Emma García ha sido premiada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España con la 'Antena de oro 2023' en la categoría de Televisión por su exitosa trayectoria profesional y lo cierto es que la elección no podía ser más acertada.

"Quiero compartir este premio con mi equipazo de 'Fiesta'... Hace ya unos cuantos años que llegué a Mediaset, a Telecinco, pero os puedo asegurar que me siento como si esto acabase de empezar... Tengo un equipo que derrocha pasión, una capitana, Eva Espejo, que es la alegría y la personalidad personificada, y además de a esa familia de la tele se lo quiero agradecer a mi familia personal porque ellos son mi refugio, mi equilibrio, mi mayor premio, especialmente mi padre que esta semana hubiese cumplido años, y a mi hija Uxue que no la he podido acompañar hoy porque tenía un asunto importante y yo también".